ألمانيا تؤكد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت ألمانيا دعمها لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية نهائيا من ليبيا واستكمال خارطة الطريق.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دعم ألمانيا لعملية السلام بين الليبيين، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية المسلحة من ليبيا.

وقالت السفارة الألمانية في ليبيا إن ميركل "شجعت خلال مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبةعبر تقنية الفيديو، الإثنين، التحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021".

وأشارت إلى أن الجانبان ناقشا ملف الهجرة غير الشرعية والقضايا الإقليمية والتطورات الاقتصادية والخطوات التالية للعملية السياسية في ليبيا.

وفي يناير / كانون الثاني 2020، قادت ألمانيا اتفاق المسؤولون في 11 دولة، على توحيد المؤسسات الليبية، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ووقف إطلاق النار، وذلك بإتفاق برلين.

واقتضى الحل 3 مسارات؛ منها المسار العسكري، وذلك عبر تشكيل "لجنة" مؤلفة من 10 ضباط، 5 عن كل جانب، لتحديد آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نزع سلاح المليشيات في ليبيا وتفكيكها وإعادة إطلاق مسار المصالحة.

وتقود ليبيا في الوقت الحالي سلطة انتقالية منبثقة عن الحوار بين الأطراف الليبية، مهمتها قيادة البلاد لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر كانون أول المقبل.

ومنذ 2011، يفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، فيما تقوم حملة أوروبية بمشاركة ألمانيا، بمراقبة تنفيذ هذا القرار.