محمد بن زايد: ندين جميع الاعتداءات التي تزيد التوتر في القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ف

نقل الرسالة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس وزراء الأردن خلال استقبال سموه له في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الأردني التهاني بقرب عيد الفطر المبارك والأمنيات بأن يكون مناسبة خير وسلام على البلدين وشعبيهما الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

ونقل الخصاونة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

من جانبه حمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء الأردني، تحياته إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين متمنياً للأردن وشعبها دوام التطور والأمن والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية القوية بين الإمارات والأردن وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة العربية والأوضاع في مدينة القدس في ضوء التطورات الأخيرة والعمل المشترك لتعزيز أركان الأمن والسلام في المنطقة.

واستمع من الدكتور بشر الخصاونة إلى الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها مدينة القدس وتداعياتها ..مؤكدا سموه دور الأردن المحوري ومواقفه التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين والحفاظ على هويتها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء .

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وحميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

