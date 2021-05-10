السودان يدعم قرارات جاره الجنوبي نحو السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السيادي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأثنين ،

عبر اتصال هاتفي مع مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك، مسار تنفيذ اتفاق السلام في دولة الجنوب.

وحسب بيان صادر من المجلس السيادي دعا "حميدتي" قيادة جنوب السودان للإسراع في استكمال بنود اتفاق السلام العالقة المتمثلة في تخريج القوات المُدمجة المشتركة، إلى جانب تشكيل البرلمان القومي والمجالس الولائية، واستكمال الإجراءات الخاصة بالدستور .

وأشاد حميدتي خلال الاتصال الهاتفي بقرارات الرئيس سلفاكير ميارديت بحل البرلمان الذي يمهد الطريق لإعادة تشكيله وفقاً لاتفاق السلام.

وأكد ثقته في عزم أطراف عملية السلام على المضي قدماً في استكمال تنفيذ الاتفاق وتجاوز كافة الصعوبات، داعياً المجتع الدولي لمساعدة دولة جنوب السودان من أجل تحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن السودان بوصفه ضامناً للاتفاق سيعمل مع كافة الأطراف الجنوبية لتذليل العقبات وصولاً إلى سلام دائم وشامل.

كان رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت قد أصدر، الأحد، قرارا بحل البرلمان القومي ومجلس الولايات، في خطوة تمهد الطريق أمام إعادة تكوين البرلمان الجديد بموجب اتفاق السلام الموقع.

خطوةٌ تأتي بعد عدة ضغوط مارسها المجتمع الدولي على الحكومة في جنوب السودان لتكملة بقية مؤسسات الفترة الانتقالية.

وبحسب القرار الذي بثته الإذاعة الحكومية الرسمية بجوبا، اليوم الإثنين، فإن مدة جميع أعضاء البرلمان القومي ومجلس الولايات قد انتهت.

كانت أطراف اتفاق السلام قد اتفقت على أن يضم البرلمان القومي 550 عضوا، تحصل فيه الحكومة برئاسة سلفاكير على 332 عضوا، والمعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار على 128 عضوا، بينما يتم تمثيل مجموعة أحزاب المعارضة الأخرى بـ ٥٠ عضوا.