مبعوث أمريكي خاص إلى ليبيا.. دعم الحل السياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعيين سفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند مبعوثا خاصا إلى ليبيا بالإضافة إلى مهمته.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له، الإثنين، اطلعت " الخليج 365" على نسخة منه، أن نورلاند سيقود من خلال دوره كمبعوث خاص للولايات المتحدة، الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الدعم الدولي لإيجاد حلّ سياسي وشامل ومتفاوض عليه يقوده الليبيون، وتيسّره الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن نورلاند دبلوماسي عريق في السلك الدبلوماسي وكان سفيرا ثلاث مرات، وهو يشغل منصب رئيس البعثة الأمريكية الدبلوماسية في مكتب ليبيا الخارجي في تونس منذ آب/أغسطس 2019.

وأشار البيان إلى أن إضافة دور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى مسؤوليات السفير نورلاند كرئيس بعثة مؤشّر على الأهمية الكبرى التي توليها الولايات المتحدة للتواصل الدبلوماسي المُركّز على مستوى عالٍ لدعم العملية السياسية الليبية التي ستبلغ ذروتها في الانتخابات التي ستجري في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 مضيفا أن نورلاند سيعمل عن كثب مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين لتعزيز الجهود لإبقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وضمان إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

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كما سيعمل مع الزملاء من شتى الوكالات في واشنطن والمجتمع المدني والشركاء في المجال الإنساني لتعزيز دور الولايات المتحدة في دعم الشعب الليبي بنشاط في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار في بلدهم كما سيُبقي المبعوث الأمريكي الخاص الكونغرس على اطلاع وثيق بجهودالخارجية الأمريكية.

وهنأت وزارة الخارجية السفير نورلاند على دوره الجديد والموسّع في قيادة الجهود الأمريكية في ليبيا وعلى الصعيد الدولي لدعم حلّ سياسي للصراع الليبي.

وفي 1 أغسطس 2019 صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين السفير نورلاند لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، بصفته دبلوماسي محترف، تقلّد السفير نورلاند مؤخرًا منصب مستشار السياسة الخارجية لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد.

