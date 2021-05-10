اتصالات مصرية أممية لمنع الحرب على غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر فلسطينية لـ"الخليج 365" إن إتصالات مصرية-أممية بدأت مع لمنع انزلاق الأمور الى عملية عسكرية.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن مسؤولين من المخابرات العامة المصرية ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بداؤا باتصالات مع الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس.

ورجحت المصادر أن تكتسب هذه الاتصالات الحثيثة والسريعة زخما مع انعقاد مجلس الأمن الدولي للبحث في سبل نزع فتيل التوتر الذي بدأ مطلع شهر رمضان بالتطورات في القدس.

كان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" صادق على تنفيذ هجمات جوية على أهداف مهمة بدون اللجوء إلى عملية عسكرية، بحسب محطات التلفزة الإسرائيلية.

وأشارت محطات التلفزة الى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بنشر منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ ويستعد لعمليات إطلاق صواريخ على مدى 80 كيلومترا.

وقال أفيخاي ادرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في شريط فيديو: "معظم القذائف الصاروخية سقطت في مناطق مفتوحة كما تم التصدي لمعظمها من قبل منظومة القبة الحديدية".

وأضاف: "العنوان الواضح لدينا في قطاع غزة هي حماس التي ستدفع ثمنا باهظا وسنرد بقوة".

وتابع: "هناك الكثير من الاحتمالات بما فيها عملية موسعة وغيرها من النشاطات ضد حماس".