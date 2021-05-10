قصف إسرائيلي وصواريخ من غزة.. الأوضاع تزداد اشتعالا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق صواريخ تجاه مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وقالت السرايا قي بيان لها: إنها أطلقت رشقة صاروخية على تل أبيب وكذلك رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر 3 على مدينة عسقلان.

وتحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن سقوط وابل من الصواريخ نحو عسقلان، فيما لم ترد نعلومات إسرائيلية عن استهداف تل أبيب.

واستمر خلال الساعات الماضية سماع انطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تداه البلدات الإسرائيلية.

وفي تمام الساعة 6:00 مساءً أطلق الذراع المسلح لحماس رشقة صاروخية تجاه القدس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد 7 صواريخ واعتراض أحدها في حين سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، البدء بهجمات على أهداف في قطاع غزة مستهلا بالإعلان عن قتل 3 نشطاء من حركة "حماس".

ونقلت محطات التلفزة الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي إن العملية قد تستمر عدة أيام.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 شهيدا منهم 9 أطفال أحدهم أنثى عمرها 10 أعوام، إلى جانب 65 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن هؤلاء سقطوا في الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية.

ووفق مصادر محلية، فإن 3 شهداء سقطوا بعد استهداف دراجة نارية في بيت حانون، فيما سقط بقية الشهداء وجميعهم مدنيون بعد صاروخ استهدفهم في بيت حانون أيضا.

وشنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات أخرى متفرقة في وسط القطاع، وجنوبه، دون ورود تفاصيل عن طبيعتها حتى الآن.

وبدأ تحرك الجيش الإسرائيلي بعد جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت محطات التلفزة الإسرائيلية إن "الكابينت" أعطى الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لتنفيذ هجمات قوية في قطاع غزة.

وبالتزامن فقد أوعز نتنياهو إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية.

وجاءت الهجمات الجوية الإسرائيلية بالتزامن مع استمرار إطلاق صافرات الإنذار في جنوبي إسرائيل.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق أكثر من 40 صاروخا من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل في غضون أقل من ساعتين.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عن تفعيل "وضع خاص" في الجبهة الداخلية على مدى من 0 إلى 80 كلم من حدود قطاع غزة لمدة 48 ساعة.

ونشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو عبارة عن تصوير جوي لإغارة طائرة على هدف في قطاع غزة.

