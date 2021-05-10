نتنياهو يهدد: سنرد بقوة ومن يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "إسرائيل سترد بقوة كبيرة ومن يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا".

وأضاف في مراسم ذكرى احتلال القدس الشرقية: "نخوض صراعا ينتشر على أكثر من جبهة: في القدس وفي غزة وفي أماكن أخرى في البلاد".

وتابع: "التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة قد اجتازت هذا المساء خطا أحمر واعتدت علينا بصواريخ في ضواحي القدس".

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلقي الصواريخ من غزة بالقول: "إسرائيل سترد بقوة كبيرة. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا".

وتوجه الى الإسرائيليين بالقول: "أقول لكم، أيها المواطنون الإسرائيليون، إن الصراع الحالي قد يستمر لفترة معينة. لم نرد التصعيد ولكن من اختار التصعيد سيشعر بقوة ذراعنا".

وأضاف: "لا أستطيع أن أشارك معكم تقييمات الموقف التي أجريها مع جميع الأجهزة الأمنية أو تفاصيل عن العمليات التي ننفذها. هذا صراع عنيد وهو جزء من الصورة العامة ونحن نخوضه بحزم وبمسؤولية وبرشد. لا نقع في مصائد الأعداء. نختار بدقة توقيت ردنا وشدة مواجهة أعدائنا وهذا ليس بجديد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الإثنين، رصد 7 صواريخ واعتراض أحدها في حين سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، البدء بهجمات على أهداف في قطاع غزة مستهلا بالإعلان عن قتل 3 نشطاء من حركة "حماس".

ونقلت محطات التلفزة الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي إن العملية قد تستمر عدة أيام.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 شهيدا منهم 9 أطفال أحدهم أنثى عمرها 10 أعوام، إلى جانب 65 إصابة.

