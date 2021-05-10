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اشتعال النيران في محيط المسجد الأقصى

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتعال النيران في محيط المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال شهود وفقا لرويترز إن النيران اشتعلت في شجرة خارج المسجد الأقصى اليوم الإثنين، ولكن سرعان ما تم إخمادها دون أن تلحق أي أضرار بالمسجد وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر في القدس.

 

وقال الشهود إن الحريق اندلع نتيجة مقذوفات نارية كان يطلقها متواجدون في المنطقة.

 

وكانت الشرطة الإسرائيلية اشتبكت مع الفلسطينيين في المكان في وقت سابق اليوم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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