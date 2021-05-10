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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتعال النيران في محيط المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
قال شهود وفقا لرويترز إن النيران اشتعلت في شجرة خارج المسجد الأقصى اليوم الإثنين، ولكن سرعان ما تم إخمادها دون أن تلحق أي أضرار بالمسجد وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر في القدس.
وقال الشهود إن الحريق اندلع نتيجة مقذوفات نارية كان يطلقها متواجدون في المنطقة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اشتبكت مع الفلسطينيين في المكان في وقت سابق اليوم.