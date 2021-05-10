شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إصابات «كورونا» الأسبوعية عند أدنى مستوى منذ سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد-19» (فيروس كورونا المستجد) في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي حيث انخفضت بنسبة 17 في المئة الأسبوع الماضي إلى ما يقل قليلاً عن 290 ألفاً، وهو أقل إجمالي أسبوعي منذ سبتمبر / أيلول، وفقا لتحليل لبيانات الولايات والمقاطعات.

وانخفضت الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» بنسبة 1.3 في المئة إلى 4756 في الأسبوع المنتهي في 9 مايو / أيار، وهو أقل عدد وفيات في أسبوع منذ يوليو / تموز.

وتم تطعيم أكثر من ثلث سكان البلاد بشكل كامل حتى يوم الأحد وتلقى 46 في المئة جرعة واحدة على الأقل من لقاح «كوفيد-19»، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

لكن معدل التطعيمات يتباطأ لمدة ثلاثة أسابيع متتالية. وفي الأيام السبعة الماضية، قدمت الولايات المتحدة في المتوسط مليوني جرعة لقاح يومياً، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 17 في المئة عن الأسبوع السابق ويمثل أكبر انخفاض تحت قيادة إدارة بايدن.