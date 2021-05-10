شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون» تكشف تفاصيل مواجهة قوارب إيرانية في مضيق هرمز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الاثنين، إن سفينة تتبع خفر السواحل الأمريكي أطلقت نحو 30 رصاصة تحذيرية، بعد أن اقترب 13 قارباً للحرس الثوري الإيراني منها ومن سفن بحرية أمريكية أخرى في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: «إن الرصاصات التحذيرية أطلقت بعد أن اقتربت القوارب السريعة لتصبح على بعد 150 ياردة من ست سفن حربية أمريكية كانت ترافق الغواصة جورجيا المزودة بصواريخ موجهة».

وأضاف كيربي أن سفينة خفر السواحل أطلقت الرصاصات التحذيرية من مدفع آلي عيار 50 مليمتراً قبل أن تغادر القوارب الإيرانية.