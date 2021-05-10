شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يكشف نتيجة تطعيمه بلقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نتائج التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا لديه كانت إيجابية، وذكر أنه ووفقاً للأطباء، بلغ مؤشر الأجسام المضادة في جسده 15.

وأضاف الرئيس بوتين، رداً على سؤال أحد الصحفيين حول نتائج تطعيمه: «فيما يتعلق بخادمكم المطيع، لقد تم فحصي في التاسع من مايو الجاري، ويشير الأطباء إلى أن النتيجة إيجابية، ومعدل هذه الإيجابية لديّ بلغ 15»، وهي نتيجة جيدة برأيهم.

وتم تطعيم بوتين بالجرعة الأولى من اللقاح، في يوم 23 مارس الماضي، وفي 14 أبريل تلقى الجرعة الثانية من اللقاح. واللافت للنظر أنه لم يتم الكشف عن نوع اللقاح الذي تلقاه الرئيس الروسي. وبعد ذلك، قال بوتين إن الأطباء أكدوا وجود رد مناعي جيد لديه.(وكالات)