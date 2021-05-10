شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد كبير بالقدس.. و21 شهيداً بغارات إسرائيلية على غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

استشهد 21 فلسطينياً على الأقل، بينهم تسعة أطفال، الإثنين، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، رداً على صواريخ انطلقت منه، بعد يوم جديد من المواجهات العنيفة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «بدأنا بشن غارات على غزة وأكرر أننا بدأنا (...) استهدفنا قائدًا كبيرًا في حماس».

وأكد مصدر في حماس أن «الاحتلال استهدف القيادي في كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) محمد فياض في بيت حانون في شمال قطاع غزة».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» إن 21 شخصاً استشهدوا وأصيب 70 آخرون بجروح نقل عدد منهم الى مستشفى بيت حانون في شمال القطاع.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أشار إلى «إطلاق سبعة صواريخ من قطاع غزة ... اعترضت القبة الحديدية أحدها»، وتسبب صاروخ منها بأضرار في منزل على بعد نحو 15 كيلومترًا من القدس حيث دوت صفارات الإنذار بعد السادسة مساء بقليل.

من جانبها، نددت الولايات المتحدة «بأكبر قدر من الحزم» باطلاق صواريخ على إسرائيل، معتبرة أنه «تصعيد غير مقبول»، ودعت جميع الأطراف إلى «الهدوء ونزع فتيل التوترات».

بدورها، دعت لندن إلى «احتواء فوري للتصعيد من جميع الأطراف ووقف استهداف المدنيين».

وفي باحة المسجد الأقصى، اندلع حريق هائل مساء الإثنين أمكن مشاهدته من على بعد كيلومترين، فيما كان الآلاف مجتمعين لأداء الصلاة. ولم تعرف أسباب الحريق على الفور.

وليل الأحد إلى الإثنين ألقت بالونات حارقة وسبعة صواريخ نحو جنوب إسرائيل. وتم اعتراض صاروخين فيما سقطت الباقية في أراض مفتوحة.

وردًا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مواقع عسكرية في القطاع وأغلق معبر إيريز-بيت حانون.

ويأتي إطلاق الصواريخ في اليوم الرابع من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها بخلاف القانون الدولية.

أكثر من 300 جريح الإثنين

وتشهد باحات المسجد الأقصى منذ الجمعة مواجهات هي الأعنف منذ 2017 مع ارتفاع حصيلة الإصابات في صفوف الفلسطينيين منذ الجمعة إلى أكثر من 600 إصابة، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتجددت المواجهات الاثنين بعدما تصدى مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى «يوم توحيد القدس» أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967 ومن ثم ضمها.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية المستوطنين الذين تجمعوا عند حائط البراق (أو الحائط الغربي عند اليهود) القريب وهو أقدس الأماكن لدى اليهود، من دخول الباحات والبلدة القديمة عبر باب العامود فألغيت مسيرة كانوا ينوون تنظيمها.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب إخلاء الحائط الغربي.

للمزيد حول القدس:

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان حول القدس

إصابة أكثر من 215 فلسطينياً بهجوم إسرائيلي مباغت على المسجد الأقصى