شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة استثنائية لتتويج عريس الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قمة في القاع بين عجمان والفجيرة لحسم «الهابط» الثاني

إعداد: علي نجم

يترقب الجمهور اليوم هوية بطل دوري الخليج العربي لنسخة 20-21 حين تقام مباريات المرحلة الأخيرة من المسابقة التي وصلت إلى محطتها الأخيرة، ويدور الصراع على أشده من أجل حسم اللقب قبل آخر 90 دقيقة من زمن الموسم الحالي، حيث لا يزال التنافس قائماً ما بين الجزيرة المتصدر وبني ياس الوصيف من أجل انتزاع الدرع الغالية.

ويتطلع الجزيرة للتتويج باللقب الثالث تاريخياً، بينما يتطلع بني ياس إلى نيل السعادة على حساب الوحدة ونيل هدية من أبناء الخور، تسهم في وضع الفريق فوق منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه.

ويريد الجزيرة ضمان الحصول على النقاط الثلاث حين يستقبل على أرض استاد محمد بن زايد خورفكان، ليصل إلى النقطة 57 ويتوج باللقب، ويعتمد الفريق على القدرات الهجومية، بتواجد هداف المسابقة علي مبخوت، إلى جانب الحارس العملاق علي خصيف الذي كانت له اليد العليا في الفوز باللقاء الأخير بعدما تصدى لركلة جزاء، كما يمثل الصربي ميلوس أحد أهم الحلول.

أما خورفكان الضيف الذي ضمن البقاء، فسيسعى إلى كسب نقطة من ملعب المنافس على اقل تقدير والسعي لصنع مفاجأة تقلب مشهد التتويج رأساً على عقب.

ويدرك بني ياس أن نيل السعادة على حساب الوحدة لن يكون بالأمر اليسير، رغم طموح الفريق في كسب العلامة الكاملة من أجل البحث عن الدرع، لو قدر للجزيرة التعثر.

ويعتمد الفريق على قدرات الهداف جواو بيدرو، بينما يمثل الثنائي الأرجنتيني سواريز وخيمينز مصدر القوة والثقل في الوسط مع فواز عوانة، وسيكون على دفاع الفريق فرض الرقابة على مفاتيح الخطر في تشكيلة الضيف خاصة مع تواجد الهداف السوري عمر خريبين أو العملاق السلوفيني ماتافز.

ولن يكون صراع الهبوط أقل سخونة، حين يخوض الفجيرة مع عجمان مباراة «بقاء أو هبوط»، في ظل تعادل الفريقين بالنقاط، ويشهد ملعب الفجيرة موقعة مصيرية من أجل البقاء، حين يستقبل صاحب الأرض ضيفه عجمان صاحب المركز الثاني عشر في مباراة لا تقبل القسمة.

ويريد كل فريق البحث عن الفوز من أجل ضمان البقاء مع الكبار، وإن كان صاحب الأرض قد يملك بعضاً من بصيص الأمل لو قدر له اليوم التعادل، والبحث عن نقطة الأمان في اللقاء المؤجل أمام الوحدة في 15 الحالي.

وستكون مباراة النصر مع شباب الأهلي حاسمة في تحديد هوية رابع أطراف فرق المربع الذهبي، وإن كانت ستمثل بروفة واختباراً خاصاً لكل منهما قبل موقعتهما الأهم في 16 الحالي على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويتحول الشارقة إلى كلباء لينزل ضيفاً على صاحب الأرض الاتحاد، باحثاً عن تثبيت موقعه ثالثاً في جدول الترتيب، حتى يضمن انتزاع نصف بطاقة قارية الموسم المقبل، أما كلباء فسيحاول تلميع الصورة وكتابة أجمل نقطة نهاية لموسم تاريخي حقق به إنجاز الوصول الى النقطة 36.

ويريد الوصل وضيفه الظفرة تحقيق الفوز وكسب العلامة الكاملة من أجل تعويض الخسارة القاسية التي مني بها كل منهما في المرحلة السابقة.

ويرفع العين شعار البحث عن الفوز ولا شيء سواه أمام حتا، في آخر ظهور للفريق هذا الموسم، وسيحاول حتا أن يسجل فوزاً معنوياً قبل الذهاب لدوري المظاليم.

البياوي: لقاء يتطلب روحاً قتالية

شدّد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة على أهمية مباراة عجمان التي تمثل حصاد موسماً بأكمله، وتحدد مصير الذئاب في صراع البقاء تحت شعار «نكون أو لا نكون»، وقال: «لذلك علينا أن نخدم أنفسنا بأنفسنا، فالجميع يعلم جيداً ما تعنيه المباراة التي تتطلب الروح القتالية، والرغبة في الانتصار لابد أن تكون حاضرة بقوة لدى اللاعبين، وأن نلعب ككتلة واحدة وبمسؤولية كبيرة، مع مضاعفة الجهد والتركيز وتجنب الأخطاء لأن الخسارة تعني هبوط الفريق، بغض النظر عن نتيجة مباراته المؤجلة أمام الوحدة».

الرمادي: مواجهة مصيرية

وصف المصري أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان مباراة فريقه مع الفحيرة بالمصيرية، وقال: «الجميع يدركون أهمية المباراة، وأتمنى أن نوفق فيها، وبكل تأكيد الفريق يحتاج إلى الفوز وإن كان التعادل يحمل نوعاً من بصيص الأمل، كنت أتمنى أن تنتهي جميع مباريات الموسم في توقيت واحد ولكن قدر الله وما شاء فعل.

وحول تراجع مستوى الفريق، قال الرمادي: تأثر فريق عجمان بالإرهاق في مباراته مع الشارقة من جراء المجهود البدني للفريق أمام الجزيرة، وسنعمل على معالجة الإجهاد وحتى الآن ليس لنا غيابات في الفريق، وأتمنى أن نكون في قمة صحوتنا وتركيزنا العالي.

إيسايلا: فخور للغاية بفريق بني ياس

يرى الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، أن فريقه قدم موسماً ممتازاً، وأن لاعبيه كانوا أبطالاً طوال الموسم، وأعرب عن رضاه التام وفخره بهم، حتى ولو لم يحقق الفريق بطولة الدوري في نهاية المطاف، وعن مباراة الوحدة التي تقام في استاد الشامخة في ختام الدوري، قال إيسايلا: «سنسعى للفوز، والتتويج بلقب الدوري حلم لازال موجوداً، نحن نخوض آخر مباراة في الموسم، والفريق ككل متحمس لإنهاء الموسم بطريقة جيدة، والفوز في أرضية ملعبنا أمام الوحدة، المنافس فريق قوي ومنظم، وبالتحديد منذ قيامهم بتغيير المدرب، إذ تحسنت النتائج بشكل كبير، كما شاهدنا في المباراة السابقة أمام النصر، حيث تمكن من العودة إلى المباراة، والتعادل 2-2».

وأضاف بقوله: «المعجزات واردة في كرة القدم، خورفكان الذي سيواجه الجزيرة فريق محترم وليس لديه أي ضغوط، وسيدخل المباراة بهدف تقديم كرة قدم جميلة، وسنرى ماذا يمكنه أن يقدم».

كايزر: مباراة تتطلب الهدوء

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه لا يفكر في احتفالات الفوز بالدوري، وإنما الفريق ككل في قمة تركيزه لمباراة خورفكان في ختام دوري الخليج العربي، وكيفية الفوز فيها، خاصة أنه الطريق الوحيد للتتويج بلقب المسابقة.

وقال كايزر: «اللاعبون يعرفون تماماً أهمية المباراة ومدى احتياجها للبقاء في قمة التركيز، وأصحاب الخبرة سيساعدون الشباب في هذا الموقف الذي يتطلب الهدوء في ظل ضغط المنافسة الشديد، خاصة أن الفريق يعاني من الإرهاق بسبب لعب مباراتين في 6 أيام، وهذه المباراة الثالثة في 9 أيام».

وأشار إلى أن خورفكان فريق جيد للغاية، ويقدم كرة قدم متميزة، والدليل فوزه علينا في الدور الأول، لذلك يجب علينا الحذر والقتال من أجل النقاط الثلاث.

ورفض كايزر الحديث عن معاناة الجزيرة أمام فرق متوسط الدوري، معترضاً على التقسيم ذاته، وذلك لتقارب المستويات بين فرق الدوري.

العنبري: نتطلع لختام مثالي

أشارعبد العزيز العنبري مدرب الشارقة إلى صعوبة المواجهة مع اتحاد كلباء، خاصة أنها تأتي بعد خسارة كبيرة للمنافس (4-0 أمام حتا) في الجولة الماضية، وقال العنبري: «ندرك صعوبة المواجهة، لأنها تأتي بعد خسارة كبيرة للمنافس، الذي قدم موسماً مميزاً، إلا أننا في الوقت ذاته نتطلع لإنهاء الموسم بانتصار آخر نحافظ به على مركزنا في جدول الترتيب».

دا سيلفا: كلباء سيستعيد شخصيته

أكد الأوروجوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، عزم فريقه على تقديم مباراة قوية أمام الشارقة في ختام الدوري وتجاوز كبوة الخسارة الثقيلة التي مني بها من حتا في الجولة الماضية، وأضاف: كلباء مطالب بتقديم صورة مغايرة عن المباراة السابقة عبر إظهار شخصية الفريق التي ميزته هذا الموسم مع التحلي بالقوة الهجومية اللازمة.

هيلمان: نفكر في الموسم المقبل

أكد البرازيل هيلمان مدرب الوصل أن فريقه يتطلع لاستعادة مستواه السابق الذي كان عليه قبل تراجعه في آخر 3 مباريات، وقال: «هناك هبوط في الأداء، وتوقف الدوري لم يكن في صالحنا، سنسعى لتقديم أفضل أداء أمام الظفرة، لنطوي صفحة هذا الموسم، ونفكر في الموسم المقبل».

دياز: نسعى للتأهل إلى «الآسيوية»

أوضح الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن لقاء شباب الأهلي سيكون بمثابة بروفة لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الفريقين في 16 الحالي. وأكد دياز أن فريقه يطمح بالوصول إلى النقطة رقم 49 من أجل إحياء آماله بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

بيدرو: العين سيلعب للاستمتاع

قال البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين: «سنخوض مباراتنا أمام فريق حتا الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، الأمر الذي يجعله يلعب بدون أي ضغوط، وأعتقد أنه علينا الاستمتاع بهذه المباراة والاستعداد لها مع إظهار الاحترام الكبير للفريق الضيف، وأن ننهي هذا الموسم بتحقيق الفوز».

مهدي: تحضير مثالي لنهائي الكأس

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة النصر، وأضاف: «مباراة النصر في الجولة الأخيرة من الدوري خير استعداد للفريق لمباراته أمام النصر في نهائي كأس رئيس الدولة، سأمنح الفرصة لإراحة بعض اللاعبين الذين شاركوا في المباريات السابقة، وسندخل المباراة بتشكيلة مناسبة».