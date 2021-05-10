شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تصطحب الأمريكية "جلوريا" محاربة السرطان لزيارة للمتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، التى أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها فى زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، اليوم الاثنين، مقر المتحف المصرى بالتحرير بمرافقة شريف الرفاعى وسلمى السرتى من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحرصت جلوريا فيتال، على زيارة قاعة توت عنخ امون بالمتحف المصرى، وعبرت عن سعادتها بالزيارة، قائلة: "حلمها تحقق بزيارة مصر".

جدير بالذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية على الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولى ووضع برنامج سياحى يليق بحلمها الكبير.

وتواصل السيدة الأمريكية رحلتها فى مصر مهد الحضارة بشغف كبير ونشاط متجدد، وكأنها عادت مرة أخرى إلى قوتها وشبابها بزيارة المكان الذى بدأ منه التاريخ.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بالتواصل مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتى أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها فى زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهى وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون فى انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحى متكامل يليق بحلم هذه السيدة التى تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر لابن هذه السيدة على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم على مدار رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها فى جميع الأماكن السياحية التى تتمنى أن تراها.