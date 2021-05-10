التحالف: حصيلة انتهاكات الحوثيين 369 صاروخًا و626 طائرة مفخخة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تقودها السعودية، إن انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية ،المدعومة من إيران، وصلت إلى 369 صاروخًا باليستيًا و626 طائرة مسيرة حتى اليوم الاثنين.

وقالت "بلغت انتهاكات الميليشيا الحوثية حتى اليوم 68 زورقًا مفخخًا و 204 ألغام بحرية"، مضيفة: "من انتهاكات الحوثيين 95186 مقذوفًا و30527 انتهاكًا لوقف إطلاق النار بالحديدة"، وفقًا لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم، تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة" لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام "هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر أمس الأحد، أن الدفاع الجوي قام باعتراض وتدمير مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وكثفت "الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران"، خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعا عن أمن المملكة.