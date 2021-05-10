الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار "أبها" السعودي بطائرة مفخخة

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (أ ش أ):

دانت دولة الإمارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مطار أبها في السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /الاثنين/ - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد البيان على أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.