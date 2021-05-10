صحة أسوان توفر جهازين للكشف السريع عن مصابي كورونا القادمين من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت مديرية الصحة بأسوان اليوم الإثنين عن توفير جهازين للكشف وإجراء الاختبار السريع لمصابي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك للمساعدة في الكشف عن الحالات القادمة من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، إنه جرى توفير جهازين تحليل للاختبار السريع أحدهما للعمل بمطار أسوان الدولي، والآخر بالمنافذ البرية والحدودية.

وأضاف أبو المجد أننا مستمرون في تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب سواء برًا أو بحرًا أو جوًا دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد بإجراء تحليل "بى سى آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد "نتيجة سلبية".

وأشار مدير الطب الوقائى بأسوان، إلى أن ذلك يأتى فى إطار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية نحو تنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية.​