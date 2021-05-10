بخزان أكسجين إضافي.. دعم مستشفى سيدي سالم في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، دعم المستشفى بخزان أكسجين إضافي، تلبية لاحتياجات المستشفى من أجل توفير العلاج للمترددين على المستشفى.

قال مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، في تصريحات صحفية، إنه جرى تسليم الموقع الذي سيقام عليه خزان الأكسجين الإضافي للشركة المنفذة لتركيبه، علمًا بأن المستشفى به خزان أكسجين سعة 10 الآف لتر.

وقال إن خزان الأكسجين ضمن دعم وتطوير وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، للمنظومة العلاجية والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى سيدي سالم المركزي.​