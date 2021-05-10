وكالة الأدوية الأوروبية: التنازل عن براءات اختراع اللقاحات لن يحل المشاكل الكبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

قالت رئيس وكالة الأدوية الأوروبية إيمير كوك اليوم الاثنين، إن تعليق حماية الملكية الفكرية الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) لن يحل المشاكل الكبيرة للوباء.

وقالت كوك في مقابلة مع وسائل إعلام أوروبية اليوم الاثنين إن مثل هذه الخطوة، التي كانت موضوعًا ساخنًا في أوروبا بعد أن ألقت واشنطن بثقلها وراء الفكرة مؤخرًا، لن تخلق أيضًا بيئة للابتكار، التي تم التوصل إلى اللقاحات بفضلها.

ورفض الاتحاد الأوروبي الفكرة قائلا إنه لا يعتبرها "حلا سحريا". وبدلاً من ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي بحملة من أجل الرفع السريع للقيود التي تمنع تصدير مثل هذه اللقاحات.

كما أعربت كوك عن تشككها في المناقشات حول إنهاء القيود والسماح لمن تلقى التطعيم بالاستمتاع بالحرية الكاملة.

وأضافت "أعلم أنه لا يمكنك أن تقول فقط، عندما تحصل على جرعتين، يمكنك التحرك بحرية.."إذا أخذنا كوفيد-19 على محمل الجد منذ البداية ، فربما كنا في وضع مختلف".

كما أنها قللت من الآمال في العودة السريعة إلى الحياة الطبيعية مؤكدة "نحن بحاجة إلى أن نظل يقظين ونتعلم المزيد عن كيفية تعاملنا مع النسخة الجديدة من الحياة الطبيعية".