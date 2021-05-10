الغانمي: أمن كركوك خط أحمر

ذكر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أن كركوك عراق مصغر وهي محط اهتمام ودعم من قبل الحكومة، فيما أشار إلى أن أمنها «خط أحمر». ووجه الغانمي خلال زيارته المحافظة واجتماعه بالمسؤولين الأمنيين هناك، بالتنسيق والتعاون والتواصل لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار لمواطني كركوك. وأشار وزير الداخلية العراقي، إلى ضرورة «دعم جميع الخطوات التي تعزز القانون وتعمل على محاربة الإرهاب وعصابات الجريمة ومكافحة المخدرات». وأكد، أن «الجيش والشرطة هم شرف دوت الخليج وعنوان التضحية، ولا مجاملة بالوضع الأمني وستكون هناك إجراءات رادعة ضد من يخالف القوانين والتعليمات والتوجيهات الصادرة». وتابع، أن «أمن المواطن وكركوك خط أحمر، وحريصون على ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم مدن العراق». وشهدت كركوك في الأيام الأخيرة هجمات لتنظيم «داعش» على الجيش العراقي وقوات «البيشمركة» التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق.



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