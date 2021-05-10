أوزبكستان ترفض نشر قواعد عسكرية أمريكية

ذكر مصدر في المكتب الصحفي بوزارة دفاع أوزبكستان، إن العقيدة الدفاعية لهذه الدولة، لا تتضمن نشر قواعد عسكرية أجنبية في أراضي البلاد. وأضاف المصدر، في مجال تعليقه على خبر لصحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت فيه احتمال نشر القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان، في دول آسيا الوسطى وبين أن «الوثائق الأساسية في مجال الدفاع تتضمن إجابات واضحة ودقيقة على هذه الأسئلة، ولا يجوز انتشار القواعد والمنشآت العسكرية الأجنبية على أراضي البلاد». ونوه بأن هذا المبدأ، ورد في الدستور الوطني، وفي مفهوم السياسة الخارجية للجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن، السياسة الدفاعية لأوزبكستان تقوم على مبدأ عدم المشاركة في عمليات حفظ السلام والنزاعات العسكرية في الخارج. وفي الفترة من 2001 إلى 2005، استخدمت الولايات المتحدة مطار «خان أباد» العسكري في منطقة كاشكاداريا بأوزبكستان، ولكن لاحقًا انسحب الأمريكيون منه بطلب من سلطات طشقند، وانتقلوا إلى قاعدة ماناس الجوية في قرغيزستان.