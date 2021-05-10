أوزبكستان ترفض نشر قواعد عسكرية أمريكية

وأشار المصدر إلى أن، السياسة الدفاعية لأوزبكستان تقوم على مبدأ عدم المشاركة في عمليات حفظ السلام والنزاعات العسكرية في الخارج. وفي الفترة من 2001 إلى 2005، استخدمت الولايات المتحدة مطار «خان أباد» العسكري في منطقة كاشكاداريا بأوزبكستان، ولكن لاحقًا انسحب الأمريكيون منه بطلب من سلطات طشقند، وانتقلوا إلى قاعدة ماناس الجوية في قرغيزستان.
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