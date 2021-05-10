مليون يورو لحظر الأسلحة الكيميائية في سورية

ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان صحفي، أن حكومة فرنسا خصصت مليون يورو لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات المنظمة في سوريا. وأن هذا الصندوق «يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي (بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة) وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا». وأضاف البيان، أن «هذه المساهمة ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها الحيوي في سوريا، حيث تواجه بعثاتها العديد من التحديات التي تتطلب ردود فعل دولية منسقة لضمان الامتثال لقواعد ومبادئ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية». بدوره أشار لويس فاسي الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة، إلى أن خطوة الحكومة الفرنسية هذه، ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا. وقال: «وهذا يتوافق، مع تصميم فرنسا القوي على إنهاء تهديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا». وأشار إلى أن مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد ذلك مؤخرًا بقرار قدمه الوفد الفرنسي باسم 46 دولة.



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