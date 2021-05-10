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«الصحة العالمية» تزف بشرى حول جائحة كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - زفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بشرى سارة للعالم حول جائحة فيروس لمستجد.
وقالت المنظمة الدولية إن العالم يشهد تباطؤاً في عدد إصابات ووفيات كوفيد-19 مع انخفاضات في معظم المناطق، لا سيما الأميركتين وأوروبا، وهما أكثر منطقتين تضررتا من الجائحة.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية «لكنه لا يزال تباطؤاً غير مقبول مع تسجيل أكثر من 5.4 مليون حالة كوفيد-19 و90 ألف وفاة تقريباً الأسبوع الماضي».
وأسهمت حملات التطعيم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، وغيرها من الدول في تراجع الجائحة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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