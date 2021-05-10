فيديو.. اندلاع حريق في ساحة المسجد الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 09:16 مساءً - منذ 57 دقيقة

اندلع حريق في ساحة المسجد الأقصى بالقدس المحتلة حيث كان آلاف المصلين يؤدون صلاة المغرب، اليوم الإثنين، بعد اشتعال النيران في شجرة بباحة المسجد.

واشتعلت النيران في شجرة خارج المسجد الأقصى، ولكن سرعان ما تم إخمادها دون أن تلحق أي أضرار بالمسجد وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر في القدس.

وقال شهود أن الحريق اندلع دون قصد من قبل الفلسطينيين الذين كانوا يطلقون مقذوفات نارية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اشتبكت مع الفلسطينيين في المكان في وقت سابق اليوم.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، إصابة أكثر من 334 شخصا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس.

ومنذ أيام تشهد باحات المسجد الأقصى في القدس مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.