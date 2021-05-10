تعيين ريتشارد نورلاند مبعوثا أمريكياً لليبيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين ، تعيينريتشارد نورلاند، سفيرا للولايات المتحدة في ليبيا، مبعوثا خاصا للبلد ليقود الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لحل سياسي عن طريق التفاوض للصراع في البلد الواقع بشمال أفريقيا.

ويأتي التعيين في الوقت الذي اختير فيه المجلس الرئاسي، الذي يتولى منصب رئيس ليبيا في الوقت الراهن، من خلال عملية سهلتها الأمم المتحدة أسفرت أيضا عن اختيار حكومة جديدة للوحدة الوطنية تولت مهامها في مارس آذار لتحل محل حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.

وكانت الخارجية الأمريكية ، قد أعلنت أواخر الشهر الماضي تعيين جيفري فيلتمان مبعوثاً جديداً للولايات المتحدة ،دعماً لجهود الإدارة الأمريكية في قيادة الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية التي يعاني منها القرن الأفريقي. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في بيان اليوم، إن تعيين جيفري فيلتمان يأتي لمعالجة الأوضاع في إقليم التقراي المضطرب، والتوتر المتصاعد بين السودان واثيوبيا والنزاع حول قيام سد النهضة الأثيوبي ويعتبر جيفري من الدبلوماسيين المخضرمين وقد عمل في الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة.