الكويت توقف الرحلات للقادمين من 4 دول

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة باستثناء طائرات الشحن مع كل من نيبال وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا حتى إشعار آخر.



وأضاف رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في مؤتمر صحافي (عن بعد) اليوم الإثنين، أن المجلس قرر منع دخول البلاد للمقيمين القادمين من كل من نيبال وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول مدة 14 يوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر.

وقرر مجلس الوزراء إنهاء حظر التجول الجزئي المطبق في البلاد اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك الساعة الواحدة صباحاً.

وأضاف المزرم إن القرارات شملت إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي.

وأشار إلى استثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية وخدماتها والمستلزمات الطبية والتموينية والمطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة من القرار سالف الذكر وذلك حتى إشعار آخر.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر فتح دور السينما والمسارح والسماح لدخول المحصنين فقط وكذلك السماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل، اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن على أن يتم مراجعة هذا القرار بعد التقييم الدوري للوضع الصحي في البلاد.

وذكر أن مجلس الوزراء قرر تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل العام والخاص بما لا يتجاوز 60 % وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل.

وأوضح أن القرار أشار إلى أنه في حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ويعمل بالقرار اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 مايو (آيار) الجاري حتى إشعار آخر.

وجاءت قرار ات المجلس بعد أكثر من شهرين على قرار فرض حظر التجول الجزئي الثاني في الكويت، والذي بدأ العمل به في 6 مارس (آذار) الماضي.