العراق.. تطبيق حظر التجوال في كربلاء

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

أعلنت قيادة العمليات الأمنية بالعراق، تطبيق إجراءات حظر التجوال في محافظة كربلاء بدءاً من مساء اليوم الاثنين في إطار إجراءات أمنية ووقائية للحد من إنتشار كوفيد 19.



وصرح اللواء الركن على الهاشمي قائد عمليات كربلاء أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء الاثنين، وسيتم نشر جميع وحدات الجيش والشرطة والقوات الأمنية الأخرى في محافظة كربلاء لمنع حركة المواطنين عدا الحالات الإنسانية والفئات المستثناة سابقاً للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من وباء كورونا الخطير.

ودعا الهاشمي الى أهمية الالتزام بقرارات حظر التجوال والتعاون مع القوات الأمنية في تنفيذها وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى واتباع التعليمات.

ويأتي قرار تطبيق حظر قبل إنتهاء المهلة التي حددها المتظاهرون التي تنتهي صباح يوم غد الثلاثاء، ما لم يتم الكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني وبدء التصعيد الذي دعا اليه الناشطون في كربلاء.

ومن المنتظر أن تبدأ تطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل في العراق ابتداء من 12 مايو (آيار) الجاري ولمدة عشرة أيام في إطار تدابير احترازية خلال عطلة عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت مدينة كربلاء الليلة الماضية اضطرابات أمنية على خلفية اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله بمدينة كربلاء، أدت إلى إحراق جانب من مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وتعهدت الحكومة العراقيّة بملاحقة الأطراف المسلحة التي تقف وراء عمليات العنف والاغتيالات في البلاد.