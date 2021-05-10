بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة غربي الأنبار.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية استخبارية استباقية وحسب معلومات من مصدر مديرية الاستخبارات العسكرية بوجود كدس من المتفجرات في قضاء حديثة قرية الخسفة وبعد استحصال الموافقات الرسمية تم ارسال ضابط الاتجاه الغربي وبصحبته مصدر المعلومة وتم مرافقتهم بقوة من سرية اس ع الجزيرة ومفرزة من الجهد الهندسي".

وأضاف البيان أنه "تم العثور على صاروخ كاتيوشا عدد (٨) وعبوة ناسفة اسطوانية عدد (٤) وعبوة محلية الصنع معدنية عدد (٥) وعبوة عبارة عن جلكان عدد (١٥) وقنبرة هاون (٦٠) ملم عدد (١٣) فضلا عن مقذوف مدفعية عدد (٧) ومسطرة تفجير عدد (١٥) ومنصة لإطلاق الصواريخ من نوع كاتيوشا عدد (١)"، مشيرا الى أنه "تم معالجة المواد اعلاه موقعيا من قبل الجهد الهندسي كونها شديدة الخطورة ويتعذر رفعها".