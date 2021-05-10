انت الان تتابع خبر دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة الايرانية، الاثنين، عن تسجيل 18408 اصابات و 351 وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة.





واضاف ان عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و127 الفا و192 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 351 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 75 الفا و261 شخصا. واعلن مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية في تقريره اليومي اليوم الاثنین، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 18408 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و673 الفا و219 شخصا من ضمنهم 5533 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.واضاف ان عدد المتعافين من المرض بلغ مليونين و127 الفا و192 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 351 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 75 الفا و261 شخصا.