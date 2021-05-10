المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تزال ملتزمة بالدعوة للهدوء في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

رحبت واشنطن، الإثنين، بقرار إسرائيل تأجيل عمليات الإخلاء بحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالدعوة للهدوء في القدس

وأضاف أن " الولايات المتحدة تعتبر أن إطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل تصعيد غير مقبول".

وأكد نيد برايس ، أنه" أولويتنا على المدى البعيد لعب دور وساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ومن جهته دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، جميع الأطراف إلى وقف التصعيد في القدس وقطاع غزة.

وطوال ليالي شهر رمضان لم تعرف مدينة القدس الهدوء، وسط غضب متزايد من احتمال طرد عائلات فلسطينية من منازلها، في حي الشيخ جراح في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة، وامتد التعاطف مع العائلات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونظم عشرات الفلسطينيين خلال شهر رمضان فعاليات في حي الشيخ جراح تحذر من "التطهير العرقي"، وطرد العائلات من منازلها في الحي.

الشرارة أطلقها قرار المحكمة المركزية بطرد عائلات في الشيخ جراح من منازلها التي تقيم فيها منذ العام 1956، ما فجر موجة احتجاجات فلسطينية في مدينة القدس.

وكانت ليلة السبت الماضية ذروة المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس، وحول المسجد الأقصى، وأثار القمع الذي تعرض له المحتجون الفلسطينيون حفيظة المجتمع الدولي، وسط استنكار إقليمي وعربي شديدين.