شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستجرام» تعتذر للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدرت «إنستجرام» بيان اعتذار، اليوم الاثنين، بسبب ما قالت إنها مشكلات تتعلق بمحتوى ذي صلة بفلسطين، وتحديداً حظر وسم #الأقصى.

وجاء في البيان: «واجه العديد من مستخدمي Instagram، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عدة مشكلات تتعلق بالوصول إلى وسوم ومحتوى معين، وانتشر ذلك بشكل خاص لمجتمعنا الفلسطيني. وإننا إذ نقدم خالص اعتذارنا عما تسبب به هذا الأمر، فإننا نود تأكيد أننا لم نحاول بأي شكل من الأشكال الحد من قدرة أي شخص على التعبير عن نفسه بمنتهى الحرية».

وأضاف البيان: «مع نهاية الأسبوع الماضي، واجه Instagram خطأ تقنياً امتد أثره إلى القصص (Stories) وHighlights وArchives بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم. وواجه الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ومنهم مجتمعنا الفلسطيني الذي تأثر بهذا الخطأ، وتسبب في اختفاء قصصهم المعاد نشرها، إضافة إلى قصصهم من Highlights وArchives.

ولم يتعلق هذا الخطأ بالمحتوى نفسه، ولكنه كان مشكلة عالمية واسعة النطاق وقد تم إصلاحه الآن». وتابع البيان: «في يوم 7 مايو، علمنا أيضاً أنه تم حظر وسم #الأقصى و#الأقصى عن طريق الخطأ - وقد تم رفع هذا الحظر ويمكن للجميع استخدامه الآن كالمعتاد. ولم يكن هذا الخطأ مرتبطاً بالمشكلة التقنية، التي أثرت عالمياً على القصص (Stories) وHighlights وArchives والتي تم إصلاحها الآن أيضاً. وإننا إذ نقدم اعتذارنا الصادق عن كلتا المشكلتين، للجميع بما في ذلك مجتمعنا الفلسطيني الذي تأثرت قدرته على إجراء مناقشة مفتوحة حول الموضوعات التي تهمه».