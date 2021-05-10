شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: الجائحة تتباطأ مع انخفاض الوفيات والإصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية الاثنين، إن العالم يشهد تباطؤاً في عدد إصابات ووفيات كوفيد-19 مع انخفاض في معظم المناطق، ولا سيما الأمريكتين وأوروبا وهما أكثر منطقتين تضررتا من الجائحة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة «لكنه لا يزال تباطؤاً غير مقبول مع تسجيل أكثر من 5.4 مليون حالة كوفيد-19 و90 ألف وفاة تقريباً الأسبوع الماضي».