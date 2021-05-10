شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تستضيف مباراة كأس السوبر الإفريقية في 28 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستقام كأس السوبر الإفريقية التي تأجل موعدها أكثر من مرة، وتجمع بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في 28 مايو الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما أكد المنظمون، الاثنين.

وتسبب فيروس كورونا وعدم التوافق على مكان المباراة التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري الأبطال، وكأس الاتحاد الإفريقيين، في تأجيلها أكثر من مرة قبل أن يتخذ القرار الاثنين، بأن تكون الدوحة المضيفة للمرة الثالثة توالياً.

ويهدف الاتحاد الإفريقي إلى منح مباراة كأس السوبر المزيد من الاهتمام العالمي بإقامتها في قطر بحسب ما أفاد، لاسيما أن الأخيرة تستضيف كأس العالم عام 2022.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب مواطنه الزمالك، فيما أحرز نهضة بركان كأس الاتحاد الإفريقي على حساب بيراميدز المصري.

وأحرز الأهلي الكأس السوبر ست مرات من أصل ثماني مشاركات في تاريخه، آخرها عام 2014، فيما يخوضها نهضة بركان لأول مرة.