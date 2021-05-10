شكرا لقرائتكم خبر عن أول دليل إرشادي بالعربية خاص بالمرحلة الانتقالية لأطفال «التوحّد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «جمعية الإمارات للتوحد» و«مركز التميز للصحة النفسية للأطفال اليافعين» بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، بالتعاون مع مؤسسة «التوحد يتحدث» أول دليل إرشادي بالعربية لأسر ذوي اضطراب طيف التوحد، خلال رحلتهم الانتقالية من المراهقة إلى البلوغ، ويعنى بتربيتهم ويقدم إرشادات مهمة لأسرهم.

وقال ماجد المهيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية إن ترجمة هذا الدليل إلى العربية، يعكس مدى تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات في الدولة الهادفة إلى دعم أسر ذوي اضطراب طيف التوحد، في تفهم مرحلة مهمة في حياة أبنائهم وهي المراهقة والبلوغ.

وأشار إلى أن هذا الدليل هو الأول من نوعه عربياً، ويسهل الكثير من الأمور على أولياء الأمور من ناحية، وعلى ذوي اضطراب طيف التوحد من ناحية أخرى، وأهميته فيما يقدمه من إرشادات مهمة تتناول مختلف جوانب حياة الأفراد.

وأعرب الدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي للمستشفى، عن سعادته بإطلاق الدليل. لافتاً إلى أنه سيكون خريطة طريق للأسر التي يعاني أفرادها من اضطراب طيف التوحد. وأطلقنا في المستشفى على مدار السنوات الماضية مبادرات توعوية في هذا المجال أهمها «بلو كافيه»، لنشر الوعي وتدريب الأسر على التعامل الصحيح مع ذويهم المصابين باضطراب طيف التوحد، وفق أفضل الأساليب التربوية والمثبتة علمياً، وتزويد أولياء الأمور بالمهارات النفسية اللازمة لمساعدة أطفالهم.

ويقدم الدليل إرشادات عن التعبير عن الذات، وتعلم مهارات الحياة اليومية وتطوير مهارات العيش المستقل، ومهارات التواصل وكيفية التخطيط للمستقبل والدراسة وتطوير المهارات والعمل من أجل التوظيف. واختيار الأنشطة المجتمعية المناسبة لكل فرد وتعلم المهارات الاجتماعية، مثل آداب اللياقة، والصحة النفسية، والنظافة الشخصية، وإرشادات السلامة. (وام)