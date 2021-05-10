شكرا لقرائتكم خبر عن «المال كابيتال ريت» تدرس فرص استحواذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت المال كابيتال، مدير صندوق المال كابيتال ريت، أنها تعمل بجهد لتحديد أهداف الاستحواذ المحتملة، والتفاوض على شروط وأحكام تنافسية، تخدم مصلحة مالكي الوحدات، وأشارت إلى أنها قامت بتعيين أعضاء في لجنة الاستثمار والرقابة؛ لتشرف على امتثال مدير الصندوق للوائح صناديق الاستثمار العقاري، وهم: حسين لوتاه رئيساً للجنة، وبالإضافة إلى الأعضاء خالد بن كلبان، ومحمد الكتبي، وفيصل الخزرجي، ومهدي الفردان.

وقالت إن لجنة الاستثمار والرقابة عقدت اجتماعها الأول في 18 يناير/كانون الثاني 2021؛ لمناقشة مختلف المعاملات المحتملة التي أوصى بها مدير الصندوق، وبعد مناقشات مكثقة، نعمل على الانتهاء من تقديم الأصل إلى المال كابيتال ريت، ونتوقع حدوث تقدم قريباً.