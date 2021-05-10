وزير التموين: سداد 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز قبل موعدها بـ10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الهيئة العامة للسلع التموينية صرفت 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز لصالح بقالي التموين ومنافذ جمعيتي قبل موعد صرفها بـ10 أيام.

كما أفاد تقرير مقدم للوزير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المجمعات ستعمل يوم الأربعاء من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساء، وأول وثاني أيام العيد ستعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث أيام العيد، وأشار التقرير إلى أن شركتي الجملة ستفتحان فروعيها وفقًا لمخطط التوزيع الجغرافي لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين أن وزير التموين وجّه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة خلال إجازة العيد، وغرف عمليات بالمديريات والإدارات الفرعية لمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود، وغرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.​