انتهاء أعمال رصف توسعة طريق المسار السياحي جنوبي الأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

قال اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوبي الأقصر، إن أعمال توسعة المسار السياحي مستمرة على قدم وساق.

أشار صحصاح إلى انتهاء أعمال رصف الأسفلت، وتم عمل مطبات في أماكن التقاطعات وتم الانتهاء من دهانات المطبات حسب المواصفات والأكواد.

وتابع صحصاح مع رئيس قرية الروافعة أعمال النظافة على الطرق، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة.

ووجه محافظ الأقصر بتوسعة طريق المسار السياحي لخدمة أهالي المحافظة والزائرين لها لاستيعاب الكثافة المرورية والحافلات السياحية والسيارت الخاصة ما يسهم في سهولة الحركة وتأمين كامل للطريق.​