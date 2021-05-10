انتهاء أعمال رصف توسعة طريق المسار السياحي جنوبي الأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
قال اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوبي الأقصر، إن أعمال توسعة المسار السياحي مستمرة على قدم وساق.
أشار صحصاح إلى انتهاء أعمال رصف الأسفلت، وتم عمل مطبات في أماكن التقاطعات وتم الانتهاء من دهانات المطبات حسب المواصفات والأكواد.
وتابع صحصاح مع رئيس قرية الروافعة أعمال النظافة على الطرق، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة.
ووجه محافظ الأقصر بتوسعة طريق المسار السياحي لخدمة أهالي المحافظة والزائرين لها لاستيعاب الكثافة المرورية والحافلات السياحية والسيارت الخاصة ما يسهم في سهولة الحركة وتأمين كامل للطريق.