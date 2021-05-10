سقوط شجرة على سيارة ربع نقل بطريق المراسي السياحية بالأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

سقطت شجرة ضخمة على سيارة ربع نقل بطريق المراسي السياحية في مدينة البياضية جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد ضياء ماهر، مدير إدارة مرور الأقصر، يفيد ورود بلاغ بسقوط شجرة أمام طريق المراسي بالبياضية، ما أدى إلى توقف حركة سير السيارات على الطريق في الاتجاه الأيمن مع مصادفة مرور سيارة نصف نقل خلال سقوط الشجرة.

انتقل رجال وحدة مرور الأقصر إلى مكان الحادث، وجاري رفع الشجرة من على الطريق، وتسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرير محضر بالواقعة. ​