محكمة دنماركية تسجن مواطنًا روسيًا بتهمة التجسس

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلنت محكمة في مدينة البورج الدنماركية مساء اليوم الاثنين أنها أصدرت حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بحق مواطن روسي بعد إدانته بالتجسس.

وذكرت المحكمة أنها وجدت المواطن الروسي البالغ من العمر 36 عامًا مذنبًا بجمع معلومات عن جامعة الدنمارك التكنولوجية (دي تي يو) وشركة تقنية في منطقة نورديوتلاند وبنقل هذه المعلومات إلى جهاز استخبارات روسي مقابل الحصول على أموال.

كما قضت المحكمة بطرد المتهم من الدنمارك وإصدار حظر دائم بحقه يمنعه من دخول الأراضي الدنماركية.

ولأن المحاكمة جرت في جلسة مغلقة، فإنه لم يتم الإعلان سوى عن تفاصيل قليلة للغاية وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتساو" أن المتهم القابع في الحبس الاحتياطي منذ صيف 2020، قال إنه غير مذنب، وحسب الوكالة فإنه لم يكن موجودا في قاعة المحكمة ساعة النطق بالحكم.

وأضافت "ريتساو" أن دفاع المتهم يعتزم الاستئناف على الحكم.