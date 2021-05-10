طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن العدادات مسبوقة الدفع في ظل ارتفاع درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذر الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب من مشكلة شحن العدادات مسبوقة الدفع ببعض محافظات الصعيد، وطالب في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة التدخل من الوزير شخصيًا لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة، خاصة أن درجات الحرارة مرتفعة جدًا في جميع محافظات الصعيد ولايمكن لجماهير وأهالي الصعيد الاستغناء نهائيًا عن الكهرباء لتشغيل التكييفات والمراوح والثلاجات.

وأعلن رمزي، في بيان له، رفض تصريحات المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التي أكد فيها ردًا على ما أثير حول وجود مشكلات في شحن العدادات مسبوقة الدفع بنطاق الشركة بعدة محافظات بالصعيد أن الضغط الشديد على برنامج الشحن الموحد وارتفاع درجات الحرارة تسببا في تعطل السيستم، الذي تعتمد عليه الشركة في شحن العدادات مسبوقة الدفع.

وطالب النائب بإيجاد حلول عاجلة، حتى لا تتكرر مثل هذه المشكلات وأن تكون هناك استعدادات حقيقية لدى شركات الكهرباء قبل تنفيذ هذا النظام، مؤكدًا أنه حال عدم قدرة أي شركة على تطبيق هذا النظام فيجب تأجيل تطبيقه حتى يتم استكمال جميع التجهيزات لتطبيقه.