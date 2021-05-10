9 شهداء بينهم 3 اطفال في قصف إسرائلي شمال قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 19 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد تسعة أشخاص من بينهم ثلاثة اطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة .

وأفادت الوزارة أن جثامين الشهداء والإصابات تم نقلهم إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع .

وزعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه “تم استهداف أفراد خلية كانت تهم بإطلاق صواريخ من غزة”، مضيفا أنه تم نشر منظومات للقبة الحديدية في وسط اسرائيل.

وأوضح قوله ” نتجه نحو أيام من القتال لكي تشعر منظمة حماس بذراع الجيش القوي، سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام”.