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9 شهداء بينهم 3 اطفال في قصف إسرائلي شمال قطاع غزة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 19 دقيقة

قصف إسرائيلي على غزة - أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد تسعة أشخاص من بينهم ثلاثة اطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة .

وأفادت الوزارة أن جثامين الشهداء والإصابات تم نقلهم إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع .

وزعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه “تم استهداف أفراد خلية كانت تهم بإطلاق صواريخ من غزة”، مضيفا أنه تم نشر منظومات للقبة الحديدية في وسط اسرائيل.

وأوضح قوله ” نتجه نحو أيام من القتال لكي تشعر منظمة حماس بذراع الجيش القوي، سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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