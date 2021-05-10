صافرات الإنذار تدوي في القدس ومنطقة غلاف غزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

للمرة الأولى منذ نحو عقد ،سمع دوي انفجارات في مدينة القدس المحتلة في أعقاب انطلاق صافرات إنذار.

وتزامن دوي التفجيرات مع انتهاء مهلة منحتها حماس للجيش الإسرائيلي للانسحاب من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صافرات الإنذار أطلقت في بيت شيمش والقدس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب إنه رصد “إطلاق صاروخ مضاد للدروع قبل قليل من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وبعد وقت قصير قال الجيش الإسرائيلي إنه دوي صافرات الإنذار سمع في عسقلان وفي غلاف قطاع غزة

وابتهج الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية بدوي صافرات الإنذار.

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة “حماس” كتائب القسام، قال إن “قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.