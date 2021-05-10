الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمنا بينهما للحاصلين على اللقاح

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وللمضي قدما نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد - 19 تم اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين للحاصلين على اللقاح.



وسيتيح الممر للحاصلين على اللقاح التنقل بين الدولتين بدءا من أول أيام عيد الفطر المبارك دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول والتي يتم تحديثها بما يضمن ويجعل السفر في ظل الظروف الحالية أكثر أماناً وسلامة للجميع.

يأتي ذلك تأكيدا على حرص قيادة البلدين على تسهيل حركة الأفراد وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة مما ساهم في الوصول إلى معدلات متقدمة عالميا في نسبة الحاصلين على اللقاح بما يضمن سلامة وصحة المجتمع والحيلولة دون انتشار الجائحة.

وسيتطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من الحجر في كلا البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لكوفيد–19 وذلك حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة منها وهي تطبيق "الحصن" في دولة الإمارات، وتطبيق "مجتمع واعي" في مملكة البحرين، كما ويمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري (PCR) من خلال هذين التطبيقين.

وتعتبر هذه الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الدولتين ذا أهمية عالية في ضوء التحديات التي يواجهها العالم بسبب انتشار جائحة كوفيد–19 كما يدعم هذا التعاون والتنسيق جهود البلدين لمكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها.