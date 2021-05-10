الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تطور الأوضاع في مدينة القدس

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تطور الأوضاع في مدينة القدس المحتلة عقب الاشتباكات الأخيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.



ودعا جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الإثنين إلى التهدئة في القدس الشرقية بعد إصابة أكثر من 300 فلسطيني في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي :"الوضع فيما يتعلق بطرد العائلات الفلسطينية.. مبعث قلق كبير. مثل هذه الإجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتؤدي فقط إلى تأجيج التوتر على الأرض".

وأعربت فرنسا عن قلقها إزاء الأوضاع في القدس، محذرة من "تصعيد واسع النطاق" بعد اندلاع صدامات جديدة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

ودعت الخارجية الفرنسية جميع الأطراف إلى "أكبر قدر من ضبط النفس".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن هذه المواجهات "تهدد بخطر تصعيد واسع النطاق"، داعية "جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن أي استفزاز".