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الإمارات ترسل طائرة تحمل 37 طنا من المواد الغذائية إلى أفغانستان

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محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة على متنها 37 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية ضمن مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

 

و قال سعادة عيسى سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية :" لطالما وقفت دولة الإمارات مع الدول الشقيقة و الصديقة في الظروف كافة التي تتطلب التضامن والتعاون و في هذا الصدد أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل مواد غذائية إلى أفغانستان لدعم الأسر المتعففة في هذا الشهر الفضيل".

 

و أضاف سعادته إن دولة الإمارات كانت قد أرسلت من قبل طائرتي مساعدات على متنهما 7.2 طن من الإمدادات الطبية لمساعدة حوالي 7 آلاف من الكوادر الطبية على احتواء جائحة كوفيد-19 ".

 

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم نحو2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة استفاد منها نحو مليوني عامل في المجال الصحي.

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