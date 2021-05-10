روسيا تتجاوز حاجز 4.5 مليون حالة شفاء من "كورونا"

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

تجاوز عدد المرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز 4 ملايين ونصف المليون حالة شفاء وذلك بعد تماثل 6774 مريضا للشفاء التام و مغادرتهم المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من كورونا إلى 4 ملايين و 502 ألف و 906 أشخاص.



و أعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي ارتفاع عدد الإصابات بعدما تم تسجيل 8465 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير مقارنة بـ 8419 إصابة في اليوم السابق ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها أربعة ملايين و888 ألفا و727 اصابة مع تسجيل 321 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 334 وفاة أمس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 113 ألفا و 647 حالة وفاة مع بقاء272 ألفا و174 حالة نشطة .