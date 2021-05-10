استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف على غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد 9 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، مساء اليوم الإثنين، شمال قطاع غزة، بعد قليل من رشقات صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 9 شهداء من بينهم 3 أطفال وعدد جرحى وصلوا إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية لـ"الخليج 365" استشهاد ثلاثة أطفال في غارة استهدفتهم في بيت حانون شمال القطاع.

وبينما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا فلسطينيا أدى لوقوع الضحايا، أشارت أنباء إلى أن صاروخا محليا قد يكون السبب في الحادث.

ولم يصدر تعقيب إسرائيلي حول الهجوم.



وفي تطور لاحق، أكدت مصادر محلية أن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بيت حانون.



وجاءت هذه التطورات، بعد رشقات صاروخية متتالية تجاه البلدات الإسرائيلية.



وأعلنت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس عن "توجيه ضربة صاروخية للعدو الصهيوني في القدس المحتلة".



وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم الكتائب في تغريدة له عبر قناته على التليجرام: "كتائب القسام توجه الآن ضربةً صاروخيةً للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى".



أضاف "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".



كما أعلنت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق 7 صواريخ تجاه عسقلان.

