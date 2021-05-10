صافرات الإنذار تلغي احتفالات الإسرائيليين بضم القدس الشرقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغى دوي صافرات الإنذار في مدينة القدس احتفالات كانت قد انطلقت للتو لمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية.

وإثر إطلاق صافرات الانذار في القدس فقد تم اتخاذ سلسلة خطوات بينها إخلاء منطقة حائط البراق من الإسرائيليين وإلغاء مسيرة الأعلام الإسرائيلية.



وكان آلاف الإسرائيليين توافدوا إلى حائط البراق فيما شارك آلاف في مسيرة الأعلام لمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365”: "بسبب إطلاق الصواريخ باتجاه القدس والمنطقة المحيطة بها تم الطلب من المنظمين وقف مسيرة رقصة الأعلام الآن وتفريق المشاركين بالحافلات".

وتم اخلاء الإسرائيليين من الشوارع في مدينة القدس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تعرضت سيارة مدنية إسرائيلية إلى إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة شمال قطاع غزة حيث أصيب مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة نقل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى على إثرها".

وبالمقابل فقد احتفى الفلسطينيون في المسجد الأقصى والشيخ جراح بدوي صافرات الإنذار.

واعتلى شبان فلسطينيون سطح المسجد الأقصى ولوحوا بالعلم الفلسطيني.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار في بيان تلقته ”الخليج 365” الى رصد إطلاق 7 صواريخ تم اعتراض واحد ومنها.

وقال: "متابعة الانذارات في منطقة القدس ومحيطها فالحديث عن إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة. القبة الحديدية اعترضت أحد الصواريخ بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة".