ولي العهد البحرين يصل الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى الإمارات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقدمة مستقبلي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ويضم الوفد المرافق للأمير سلمان بن حمد آل خليفة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين.