محكمة مصرية تغرم قطبين سلفيين بارزين لتخلفهم عن "داعش إمبابة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غرمت محكمة مصرية قطبين سلفيين بارزين لتخلفهما عن الشهادة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش إمبابة".

وقررت محكمة جنايات القاهرة ،الإثنين، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" داعش إمبابة"، إلى جلسة 12 يونيو حزيران المقبل لسماع الشهود.

كما قررت المحكمة تغريم كلا من الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب 1000 جنيه لكل منهما لتخلفهما عن حضور الجلسة للشهادة، وكلفت النيابة بإعلانهما للحضور بالجلسة القادمة.

وكانت المحكمة قد قررت بجلسة 11 أبريل/ نيسان الماضي استدعاء كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب لسماع شهادتيهما في القضية المعروفة بـ"خلية داعش امبابة" بناء علي طلب الدفاع، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، أمام المحكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها (..) والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي والأمن القومي.

ويواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس، وكمين البنك الأهلي بشارع البطل، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات.